ريال مدريد يعاقب شاختار بهدفين برازيليين بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - منح الثنائي البرازيلي رودريجو، وفينسيوس جونيور هدفي التقدم لصالح فريق ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك الأوكراني خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب "سانتياجو برناببيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدفي ريال مدريد عن طريق الثنائي رودريجو وفينسيوس في الدقيقتين 13، و28 على التوالي.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط جمعهما من الفوز في الجولتين الماضيتين وتسجيل 5 أهداف والحفاظ على شباكه نظيفة.

الريال ضد شاختار

بينما يخوض شاختار مباراته ضد ريال مدريد وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 5 أهداف وتلقي هدفين.

ويعول الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي على الثلاثي الهجومي الناري "فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، ورودريجو" لحسم نتيجة مباراته اليوم خاصة وأن المعدل التهديفي للاعبين بات في زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية.الريال ضد شاختار



ويأمل المدرب الإيطالي في تجاوز كبوة مباراة الدوري الاسباني الأخيرة أمام أوساسونا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 والتي منحت الغريم التقليدي برشلونة صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف.

وتاريخياً التقى الفريقين في البطولات الأوروبية 5 مرات استطاع ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور في الفوز في 3 مواجهات مقابل 2 لصالح شاختار دونيتسك.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين شهدت اكتساح ريال مدريد لشاختار بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم 19 أكتوبر العام الماضي.

بينما كان شاختار حقق الانتصار في المباراة قبل الماضية بنتيجة 2-0 في المواجهة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره في دوري أبطال أوروبا هي الأخرى.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.