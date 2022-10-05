تفاصيل وفاة طفلتين بعد تناول مضادات حيوية.. بسبب حقنة خطأ داخل صيدلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بخالص التعازي لأسرة طفلتين شقيقتين «إيمان وسجدة» ضحيتا الإهمال الجسيم بعد تناول مضادات حيوية «حقنة خطأ» داخل صيدلية في الإسكندرية.

كما تقدم محمود قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، بكل الشكر والتقدير للنائب العام لسرعة اتحاذ الإجراءات الفورية وتكليف النيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق سريع في تلك الواقعة.

وأعرب عن أسفه لغياب الرقابة الصحية على الصيدليات، قائلا: «لو كان هناك رقابة لما كان هذا التجاوز من خلال أخذ حقن داخل الصيدليات وصرف الأدوية دون استشارة طبيب».

وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة حاسمة وحازمة من جانب وزارة الصحة على أعمال الصيدليات، مشيرا إلى أن واقعة وفاة الطفلتين ليست المرة الأولى، فقد حدث وفاة 12 حالة عام 2019 بنفس الطريقة.

وتساءل: أين رقابة وزارة الصحة على الصيدليات؟، لافتا إلى أنه سيتقدم في مجلس النواب بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة دون رخصة أو لمخالفة هذه الأحكام، لذلك يجب إدراجها تحت مظلة قانون العقوبات.