انطلاق الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام ضد الطاعون بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام الصغيرة ضد مرض طاعون المجترات بجميع قرى ومراكز المحافظة، حفاظًا على الثروة الحيوانية التى تمثل جزءً من الأمن الغذائى المصرى.





وأشار رحمى - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء - إلى أن الحملة تأتى فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح. ومن جانبه، أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية استعدت للحملة بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة للتحصين. وأشار إلى أنه تم حصر وعد رؤوس الحيوانات بالمحافظة من (الأغنام – الماعز) والبالغ عددها 41 ألفا و688 رأسا تقريبا، مناشدا المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

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