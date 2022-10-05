غلق جزئى بكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة إجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدنى استعدادًا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.





وأشارت المحافظة، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى بجسم الكوبرى أعلى ميدان الجيزة تحديداً بالاتجاه القادم من كوبرى فيصل المنزل المؤدى لشارع جامعه القاهرة بالحارة اليسرى فقط وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الواحدة غد الخميس، وحتى الساعة الخامسة صباح السبت القادم على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة إن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكبارى والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه أحمد راشد رئيس حى جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبرى مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.

كما وجه المحافظ مسئولى الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أى إعاقات مرورية.

وأوضح راشد أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.