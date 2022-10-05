وأشارت المحافظة، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى بجسم الكوبرى أعلى ميدان الجيزة تحديداً بالاتجاه القادم من كوبرى فيصل المنزل المؤدى لشارع جامعه القاهرة بالحارة اليسرى فقط وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الواحدة غد الخميس، وحتى الساعة الخامسة صباح السبت القادم على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.
وقال أحمد راشد محافظ الجيزة إن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكبارى والمحاور وتوفير السيولة المرورية.
ووجه أحمد راشد رئيس حى جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبرى مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.
كما وجه المحافظ مسئولى الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أى إعاقات مرورية.
وأوضح راشد أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق جزئى بكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.