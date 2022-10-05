اليوم العالمى للمعلم.. لمحات من تاريخ «المعارف» المصرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويحظى المعلم المصرى على مر التاريخ بمكانة متميزة من الاحترام والتقدير. ويأتى الاحتفال بـ يوم المعلمين من كل عام بعد التوقيع الذى تم فى عام 1966 بين "اليونسكو"، ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والذى حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم، وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم فى شتى بقاع العالم.

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