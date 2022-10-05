الزمالك يخسر أمام الإفريقي التونسي في بطولة إفريقيا لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره الأفريقى التونسى بنتيجة 33/31 ، فى رابع مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته فى البطولة بنتيجة 40/17 على رد ستار الايفوارى قبل الفوز على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته وأخيرا فاب الكاميرونى.

ويطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى والتى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب"، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث أنه توج باللقب 12 مرة من قبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.