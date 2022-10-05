البابا تواضروس يهنئ المصريين بانتصار أكتوبر.. ويشيد بموقف الرئيس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بداية كلمته، باجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى عقده مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسته: "نفرح كلنا كمصريين بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، والكبار منا يذكرون أنها كانت أياما مجيدة، ليس لمصر فقط ولكن لكل العرب".

وأضاف: "نحيى كل المصريين وكل الشعب المصرى، وفى المقدمة طبعا فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونحيى القوات المسلحة، ونحيى كل الجنود وكل القادة وكل العسكريين وكل العاملين فى القوات المسلحة، التى هى جيش مصر وفخر مصر."

وعلق على موقف الرئيس خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها القوات المسلحة، أمس قائلا: "فى الحقيقة بالأمس الرئيس قدم تقدير إنسانيا ووطنيا راقيا جدا عندما وقف وقدم التحية - وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة - لعدد من أبطال حرب أكتوبر، الذين حكوا عنها وعن أعمالهم وعن بطولاتهم، والحقيقة كانت لفتة مثيرة جدا، أن القائد الأعلى يقدم هذه التحية من باب الوطنية ومن باب التقدير ومن باب الوفاء، فنحن نحيى السيد الرئيس ونحيى قواتنا المسلحة، ونحيى كل الأبطال الذين ساهموا فى نصر أكتوبر، والذى كان المفتاح الرئيسى لاستعادة كل الأرض التى اغتصبت فى سنة 1967".