رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال)

جدة - نرمين السيد - ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

وخلال لقائه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قدم الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تقريرا بشأن سير مراحل مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وخلال التقرير، قال الدكتور صالح الشيخ، إنه تقدم للمسابقة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، 45 ألفا و666 متقدمة، انطبقت الشروط على 63 ألفا و215 متقدما، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكترونى 34 ألفا و840 متقدما بنسبة 96.2%، واجتاز الاختبار الإلكترونى 11 ألفا و990 متقدما فى 27 محافظة.

وبشأن الذين لم تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، قال الدكتور صالح الشيخ إن عددهم يبلغ 9453 ويمكنهم التقدم بتظلم، كما يمكن لمن لم يوفق فى الاختبار الإلكترونى التقدم بتظلم أيضا على بوابة الوظائف الحكومية بدءا من غد الخميس الموافق 6 أكتوبر وحتى يوم 20 من نفس الشهر، مشيرا إلى أنه خلال فحص الجهاز لأوراق المتقدمين للتأكد من مطابقتها للشروط، جرى رصد اعتماد عدد من المتقدمين على العاملين بمقاهى الإنترنت (سايبر) فى عملية التقديم بدلا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض، وفى هذا الشأن ناشد رئيس الجهاز المواطنين الراغبين فى التقدم للوظائف القيام بالتقديم بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.

وأضاف أن أسباب الاستبعاد تنوعت لتشمل عدم ملاءمة المؤهل للوظيفة، والمستندات المرفقة غير مطابقة للإعلان، بالإضافة إلى أن تقدير المؤهل غير مناسب للوظيفة، وعدم تطابق الرقم القومى المسجل مع صورة البطاقة المرفقة، إلى جانب عدم تطابق محل الإقامة المثبت بالبطاقة مع المحافظة المتقدم لها، وغيرها.

مسابقة تكميلية

وأعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن إجراء الجهاز مسابقة أخرى تكميلية للإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد "رياض أطفال" فى 14 محافظة، وهى الوظائف التى لم تستكمل فى المسابقة التى تم إعلان نتيجتها اليوم على أن يفتح باب التقديم فيها نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الـ 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكترونى ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

وكشف أن المحافظات التى سيتم إجراء المسابقة التكميلية بها هى: القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس والبحر الأحمر.

وأكد رئيس الجهاز أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، واضحة فى هذا الصدد أنه لا مصلحة لأى أحد تعلو على مصلحة الوطن، وأن اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة العامة هو المحرك، لكل الجهود التى تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم وتنموى ويحسن إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.

مسابقة الـ30 ألف معلم

وفى يوليو الماضى، فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم للعام الجراسى 2022، لتغطية العجز فى فئتى رياض الأطفال والذى يصل إلى 15 ألفا و187 معلما، ومعلمى الفصل للتدريس للسنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية حيث يصل العجز إلى 14 ألفا و813 معلما.

ولم يعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد نتيجة المتقدمين على وظيفة (معلم الفصل).

وتأتى هذه المسابقة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز فى مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية، على 5 سنوات، بحيث تعقد كل عام مسابقة لتعيين 30 ألف معلم.