سفير اليابان بالقاهرة: الجامعة المصرية اليابانية منارة للتعاون الثقافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:26 مساءً - قال السفير الياباني بالقاهرة اوكا هيروشي، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أصبحت منارة التعاون الثقافي المصري الياباني.

جاء ذلك خلال مداخلة للسفير عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلي، اليوم الأربعاء، مع وفد من المؤسسة اليابانية.

وقام الوفد الياباني بإهداء مكتبة الجامعة اليابانية مجموعة من الكتب القيمة بلغ عددها 87 كتابا في مختلف المجالات العلمية والثقافية والأدبية لتعزيز التعاون الثقافي المصري الياباني.

وأشاد السفير الياباني بإهداء المؤسسة اليابانية لمكتبة الجامعة مجموعة الكتب لتعزيز التعاون مع الجامعة ودعم الطلاب ومصادر العلم والمعرفة.