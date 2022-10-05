حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 06-10-2022 في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:26 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، لطيف ليلًا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا، على سواحل البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:2.5متر.

كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والوجه البحري.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 20%.

ويسود طقس مشمس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربيةو جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف رطب ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارًا لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارًا معتدل الحرارة ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وحار على شمال الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة بمختلف المدن درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى:

القاهرة الصغرى 21 والعظمى 30

العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 30

٦ أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 31

بنها الصغرى 21 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 28

العلمين الجديدة الصغرى 22 والعظمى 28

مطروح الصغرى 21 والعظمى 27

سيوة الصغرى 21 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 28

الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 30

الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 31

السويس الصغرى 22 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 12 والعظمى 31

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 31

المنيا الصغرى 20 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 32

سوهاج الصغرى 20 والعظمى 33

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 39

أسوان الصغرى 25 والعظمى 41