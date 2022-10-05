رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:26 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوي الخبرة كل من الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة السياسات النقدية والمالية تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الإجراءات التى يتم العمل عليها؛ لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.

