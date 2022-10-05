توجيهات عاجلة من التعليم للمدارس بشأن المكتبات

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن حظر استخدام المكتبات فى أغراض غير خاصة بالمكتبة، وذلك فى إطار خطة واستراتيجية الوزارة لتطوير التعليمة التعليمية، ودمج وتفعيل الأنشطة التربوية كجزء ضرورى لتطوير موهبة ومهارات الطالب اللازمة فى العصر الحالى.





وبحسب الخطاب، فإن للمكتبة المدرسية ولأخصائى المكتبة دور فعال فى تحقيق استراتيجية الوزارة باعتبارها مركزا لمصادر التعلم. ووجهت الوزارة مديرى المديريات التلعيمية بالتعاون مع توجيه عام المكتبات بشأن: 1) حظر استغلال المكتبة وأثاثها فى المدارس فى غير الأغراض الخاصة بالمكتبة، ولا يتم التوسع فى الفصول على حساب المكتبات إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه، وهذه التعليمات طبقا لما ورد بالكتاب الدورى رقم 10 بتاريخ 26/ 2/ 2015، والكتاب الدورى رقم 28 بتاريخ 8/ 10/ 2015. 2) إسناد تدريس منهج التربية المهنية لأخصائى المكتبات، نظرا لأن هذا المنهج له صلة أساسية بمنهج التربية المكتبية. كما وجهت الوزارة بتعميم هذا الخطاب على الإدارات والمدارس التابعة لكل مديرية تعليمية؛ لتنفيذ ماورد فيه.

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