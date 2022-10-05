مدبولى يهنئ المعلمين بيومهم: رسالة الأنبياء ومبتغى الأمم

جدة - نرمين السيد - وأكد مدبولى أن المعلم يحمل رسالة من أسمى الرسالات، فالتعليم رسالة الأنبياء ومبتغى الأمم، وأن الحكومة تولى أهمية خاصة لملف إصلاح التعليم والاستثمار فى البشر، وذلك فى سبيلها للجمهورية الجديدة التى تتخطى التحديات وتتسلح بالعلم والعمل الجاد. واستعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن سير مراحل مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدا حرص الدولة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعى من المعلمين، لذا جاءت موافقة رئيس الجمهورية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.

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