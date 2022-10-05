جامعة طنطا تنظم قافلة شاملة بقرية بمركز المحلة لعلاج 1304 حالات

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء قافلة طبية شاملة بقرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أسفرت عن توقيع الكشف والعلاج على 1304 حالات وصرف العلاج بالمجان ضمن"حياة كريمة".





وأكد الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة - فى بيان - أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تهدف إلى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا فى الريف، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة من أبناء المحافظة، موضحاً أن القافلة تعد الـ 7 التى تنظمها الجامعة لمركز المحلة خلال عام 2022.

وأوضح أن قافلة اليوم شهدت مشاركة كلية الصيدلة بصرف العلاج للحالات التى تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية فى حالة الطوارئ والفحص الذاتى لسرطان الثدى، ومشاركة كلية الزراعة فى زراعة 50 شجرة مثمرة على طول الطريق فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

وأشار إلى أن القافلة شهدت إجراء اختبارات محو الأمية لـ 9 مواطنين، بحضور الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.