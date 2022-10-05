مدبولي: الحكومة تولي أهمية خاصة لملف إصلاح التعليم والاستثمار في البشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لجموع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم، والذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام، مؤكدا أن المعلم يحمل رسالة من أسمى الرسالات، فالتعليم رسالة الأنبياء ومبتغى الأمم، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف إصلاح التعليم والاستثمار في البشر، وذلك في سبيلها للجمهورية الجديدة التي تتخطى التحديات وتتسلح بالعلم والعمل الجاد.

وبهذه المناسبة، استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سير مراحل مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.. مؤكدا حرص الدولة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعي من المعلمين، لذا جاءت موافقة السيد رئيس الجمهورية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.

وخلال التقرير، أكد الدكتور صالح الشيخ أن نتيجة الاختبار الإلكتروني، الذي عقده الجهاز للمتقدمين للمسابقة الذين انطبقت عليهم الشروط، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سيتم إعلانها اليوم، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وجاء في التقرير أنه تقدم للمسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ عدد 45666 متقدما، انطبقت الشروط على 36215 متقدما، حضر منهم أعمال الامتحان الإلكتروني 34840 متقدما بنسبة 96.2%، اجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما في 27 محافظة.

وبشأن الذين لم تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، قال الدكتور صالح الشيخ إن عددهم يبلغ 9453 يمكنهم التقدم بتظلم، كما يمكن لمن لم يوفق في الاختبار الإلكتروني التقدم بتظلم أيضا على بوابة الوظائف الحكومية بدءا من غد الخميس الموافق 6 أكتوبر وحتى يوم 20 من نفس الشهر، مشيرا إلى أنه خلال فحص الجهاز لأوراق المتقدمين للتأكد من مطابقتها للشروط، رصد قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الانترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض، وفي هذا الشأن ناشد رئيس الجهاز المواطنين الراغبين في التقدم للوظائف القيام بالتقديم بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.

وأضاف أن أسباب الاستبعاد تنوعت لتشمل عدم ملاءمة المؤهل للوظيفة، والمستندات المرفقة غير مطابقة للإعلان، بالإضافة إلى أن تقدير المؤهل غير مناسب للوظيفة، وعدم تطابق الرقم القومي المسجل مع صورة البطاقة المرفقة، إلى جانب عدم تطابق محل الإقامة المثبت بالبطاقة مع المحافظة المتقدم لها، وغيرها.

وأشار "الشيخ" إلى أن الجهاز رصد أيضا قيام بعض الأشخاص بادعاء علمهم بمواعيد إعلان نتيجة الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجانب الادعاء بعلمهم أيضا بموعد الاستعلام عن موقف المتقدمين لخوض الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل).. وأصدر الجهاز بيانا أكد فيه عدم صحة هذه الإدعاءات، وأنه لا علاقة لهؤلاء المدعين أو غيرهم بالجهاز أو أي من العاملين به، وأن الآلية الوحيدة للإعلان عن أي أخبار تتعلق بالمسابقات التي تتم بمعرفة الجهاز هي البيانات الإعلامية التي يصدرها الجهاز، وينشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المقررة.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إجراء الجهاز مسابقة أخرى تكميلية للإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد "رياض أطفال" في 14 محافظة، وهي الوظائف التي لم تستكمل في المسابقة التي تم إعلان نتيجتها اليوم على أن يفتح باب التقديم فيها نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الـ 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

وكشف عن أن المحافظات التي سيتم إجراء المسابقة التكميلية بها هي: "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، والبحر الأحمر".

وأكد رئيس الجهاز أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة في هذا الصدد أنه لا مصلحة لأي أحد تعلو على مصلحة الوطن، وأن اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة العامة هو المحرك، لكل الجهود التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم وتنموي ويحسن إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين في المسابقات المركزية عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها المواقع والصفحات التي تنتحل صفة الجهاز، مشددا على أن أي معلومات عن المسابقات المركزية يقوم الجهاز بإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/ .