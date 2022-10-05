غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني 3 أيام.. استعدادا لبدء فصل الشتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بكوبري الجيزة المعدني؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدنى؛ استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وأشارت محافظة الجيزة، بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بجسم الكوبري أعلى ميدان الجيزة، تحديداً بالإتجاه القادم من كوبري فيصل المنزل المؤدي لشارع جامعه القاهرة بالحارة اليسري فقط وذلك لمدة 3 أيام، ابتداء من الساعه الواحدة اليوم الخميس و حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 8 / 10 / 2022 علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.

وأوضح راشد، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.