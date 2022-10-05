«الداخلية» تعلن استمرار عمل الإدارة العامة لتصاريح العمل الخميس والسبت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - في إطار توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم وبمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وقرب الاحتفال بالمولد النبى الشريف.

تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني بزهراء مدينة نصر، يومي (الخميس، السبت) الموافقان 6،8/10/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء أجازة المناسبتين والراغبين فى إستخراج تصاريح العمل.