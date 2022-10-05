وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديرى الإدارات بالمحافظة لتحديث خطط العمل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية، ومديرى الإدارات الصحية، ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، فى إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل العلاجية والوقائية بالقطاع الصحى بمحافظة الشرقية.





بدأ مسعود الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور من مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات والجهاز الإشرافى بالمديرية، لما قدموه من جهود مخلصة وعطاء مستمر خلال الفترة السابقة، ثم تم عرض تقييم مستوى الأداء الخاص بكافة الإدارات الفنية والأقسام التابعة لها بمنافذ تقديم الخدمة، للوقوف على إيجابيات العمل ودعم الأقسام ذات الأداء المتميز، وتحديد أسباب ضعف مؤشرات الأداء بالأقسام ذات التقييم المنخفض، حيث تم مناقشة أعمال الكلى الصناعى، ومدى توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته ببنوك الدم وإجراءات الصرف، ومعدلات إجراء الجراحات بالمستشفيات المختلفة، وترددات عيادات الأسنان وصيانة وحدات الأسنان، وتوافر الأدوية والمستلزمات بالصيدليات، وخطة توزيع الأطباء والتمريض على نوبتجيات العمل، ومدى تواجدهم خاصة فى أقسام الإستقبال والطوارئ.

كما تم مناقشة بند التعاقدات مع الأطباء فى التخصصات المختلفة، بالآضافة لبحث أعمال الشق الوقائى فيما يخص أعمال صحة البيئة وعينات المياة من مختلف المصادر بالمتشآت الطبية والتعليمية وغيرها، ونسب التغطية بلقاح كورونا للجرعات الأولى والثانية والتنشيطية الثالثة والرابعة.

كما شمل الاجتماع مناقشة خطة العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة، وعرض مؤشرات الأداء بمختلف المبادرات، وحساب معدل تحقيق المطلوب من المستهدفات بكل مبادرة، ومدى توافر مستلزمات العمل، وشدد وكيل الوزارة على إعادة هيكلة الفرق الطبية العاملة بها، كما أكد على التواصل المستمر مع الحالات المعزولة بالمنازل، ضمن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف مرور اللجان العلمية على جميع مستشفيات المحافظة، وزيادة جهود فرق الصيدلة الإكلينيكية والجودة بالمستشفيات ومتابعة التسجيل الطبى، كما أكد على المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية المختلفة، وتوافر المخزون الاستراتيجى منها، والرقابة على تواريخ الصلاحية وتدوير الرواكد ان وجدت، مشدداً على تطبيق معايير وسياسات مكافحة العدوى، وتكثيف المرور لمتابعة واحكام تواجد القوى البشرية فى جميع فترات الدوام، بجانب التشديد على أعمال مراقبة الأغذية والباعة الجائلين بالقرب من المدارس، كما وجه وكيل الوزارة بوضع خطط عمل مشتركة بين مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات لإحكام متابعة وتنظيم الأعمال الوقائية بالمستشفيات فيما يخص إجراءات مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات، وسحب عينات المياة من محطات معالجة المياة بأقسام الكلى الصناعى، وغيرها.