رئيس الوزراء: لا يوجد خبير عالمي يتوقع ماذا سيحدث بالعالم فى ظل الأزمة الحالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوجد خبير عالمي يتوقع ماذا سيحدث فى العالم، مضيفا: "ما حدش عارف بكرة فى إيه.. الأزمة الحالية ماحدش شافها من أيام الحرب العالمية الثانية".

وأشار مدبولي إلى أن المؤتمر الاقتصادى يهدف لوضع خارطة طريق للاقتصاد، موضحا أن الحكومة منفتحة على أي أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص، معلنا إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق على الهاتف المحمول بداية من غد الخميس، لتلقى المقترحات والآراء لمن يرغب فى المشاركة فى المؤتمر الاقتصادي.