شمال سيناء تواصل الافتتاحات بذكرى أكتوبر.. بافتتاح 3 مدارس ومسجد بمركز ومدينة الشيخ زويد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:26 مساءً - افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأربعاء، مدرسة الوحشى الابتدائية بعد صيانتها وتطويرها، لجانب مدرستين أخريين ومسجد بمركز ومدينة الشيخ زويد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بمناسبة مرور 49 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ شمال سيناء، على أن المدرسة على مساحة 1944 متراً مربعاً، ومساحة المبنى 595 متراً مربعاً بتكلفة مليون، و147 ألف جنيهاً، وتضم 7 فصول دراسية "فصل رياض أطفال و6 فصول ابتدائى"، مكتبه، قاعة مشاهدة ، قاعة مجالات ، قاعة متعددة الأغراض ، تربية موسيقية ، تدريب ، ومدرسين.

كما افتتح المحافظ ومرافقوه مدرسة أبو رفاعى الابتدائية ، والتى تم رفع كفائتها وصيانتها بمبلغ مليون 444 ألف جنيها.

وأعلن المحافظ أن المدرسة على مساحة 2250 مترا مربعا ، ومساحة المبني 595 مترا مربعا ، وتضم 8 فصول " فصلين رياض أطفال و 6 فصول ابتدائى "، مكتبة، غرفة شبكات، غرفة زائرة صحية ، مصلى ، وقاعات متعددة .

وأشار محافظ شمال سيناء إلى إهتمام جميع أجهزة الدولة بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في الشيخ زويد ، والإهتمام بمختلف القطاعات .. خاصة قطاع التعليم .

وأوضح محافظ شمال سيناء أن الاستثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء بلغت 240 مليون جنيها خلال العام الدراسى الجديد ، لافتا إلى انشاء 22 مدرسة جديدة .

وأعلن شوشة عن انتظام الدراسة بالشيخ زويد وإعادة توزيع طلاب المدارس المتضررة على مدارس أخرى .. معلنا عن رفع كفاءة 14 مدرسة بالشيخ زويد .

ومن جهة أخرى .. افتتح المحافظ يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد والدكتور ابراهيم جمعه ابراهيم مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء مسجد التوحيد في حى السلات بالشيخ زويد بعد رفع كفاءته بتكلفة بلغت 300 ألف جنيها ، حيث أن المسجد على مساحة 150 مترا مربعا.

وأكد المحافظ على اهتمام وزارة الأوقاف باعمار المساجد بشمال سيناء من خلال انشاء عدد من المساجد وترميم وصيانة مساجد أخرى .

وأشار المحافظ الى أن افتتاح المسجد يأتى في إطار عودة المساجد لمكانتها الرئيسية ونشر الفكر المعتدل ، والقضاء على أية أفكار متطرفة .

وأعلن المحافظ عن افتتاح عدد من المساجد خلال الفترة المقبلة ، سواء انشاء جديد أو صيانة ، لافتا الى أن وزير الأوقاف يستجيب لطلبات شمال سيناء .

رافق المحافظ خلال الإفتتاحات اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس غريب حسن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء ، وعايدة السواركة عضو مجلس النواب.

وحضر الافتتاحات كل من : اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية ، على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة .

والدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطرى ، محمد سالم مدير عام القوى العاملة ، عبد الفتاح الامام مدير مركز اعلام العريش ، وممثلى الجهات التنفيذية وعدد من القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة والشيخ زويد .