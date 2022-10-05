حقيقة فيديو ضبط فتاة بكفر الشيخ وتعدي القوة الأمنية عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:26 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) متضمناً واقعة إلقاء القبض على إحدى الفتيات بكفر الشيخ والزعم بتعدي القوات عليها، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 5 الجاري أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ بتنفيذ قرار تمكين من مسكن زوجية لصالح ربة منزل ضد طليقها بدائرة المسكن، وأثناء التنفيذ قام طليقها بتحريض شقيقته للاعتراض على تنفيذ القرار بالصراخ لمنع القوات من تنفيذ القرار .

وعلى إثر ذلك قامت القوة الأمنية باصطحاب المذكورة لديوان المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق.