القوات المسلحة تنظم عدد من الزيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:25 مساءً - تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد وتقديراً للتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ، نظمت القوات المسلحة عدد من الزيارات فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لإصطحاب أبناء الشهداء ومصابى العمليات ومرافقتهم للمدارس فى بداية العام الدراسى الجديد ، وفاءاً لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر فى سجلات التاريخ .

من جانبهم عبر أبناء الشهداء ومصابى العمليات عن سعادتهم بتلك الزيارات ، مؤكدين فى بداية العام الدراسى الجديد أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لإستكمال مسيرة حب الوطن ، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى .