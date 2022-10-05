التضامن تنظم لقاءً موسعا للأسر المستفيدة من برنامج وعى للتنمية المجتمعية

جدة - نرمين السيد - وشارك باللقاء الذى استضافته جمعية "النوابغ للتنمية" وجمعية مصر الخير بمدينة الإسكندرية، الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة والجمعيات الأهلية الشريكة والشباب المتطوعين للعمل فى برنامج وعى للتنمية المجتمعية بالإسكندرية وقيادات العمل بالوزارة.

وفى كلمتها أمام فعاليات اللقاء استعرضت منى أمين، مستشار التعاون الدولى بوزارة التضامن الاجتماعى، المحاور الأساسية لبرنامج وعى للتنمية المجتمعية، والذى يستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وفى مقدمتها برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى الدور الذى يلعبه برنامج وعى فى الربط والتنسيق بين الخدمات والبرامج التى تقدمها الوزارة.

وأكدت أمين تضافر جهود الوزارة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدولية، لنشر رؤية برنامج وعى، بما عزز من كفاءة البرنامج وانتشاره، حيث يعمل البرنامج باستراتيجية إعلامية متكاملة، بالتعاون مع وسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعى، والاتصال المباشر من خلال الرائدات الاجتماعيات.

هذا وقد أعرب سلفان ميرلين، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر عن فخره بحملات التوعية التى قادتها وزارة التضامن الاجتماعى، ضد زواج الأطفال والعنف ضد النساء والأطفال، والتى ربطت فيها الوزارة بين رسائل التوعية والخدمات التى تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات مؤكدا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى سيركز عمله مع الوزارة فى الفترة المقبلة على دعم شبكات الأمان الاجتماعى.

كما أعرب نيل ماكولب، الملحق السياسى بالسفارة البريطانية فى القاهرة، عن سعادته بالتعاون من وزارة التضامن الاجتماعى فى مد شبكات الحماية الاجتماعية، لما لها من أثر كبير فى معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا.

وخلال كلمته أوضح الدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعى، ومدير مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية أن المشروع يهدف إلى تعريف الأسر الأولى بالرعاية بالخدمات التى توفرها الوزارة، والسلوكيات الصحية والاجتماعية الإيجابية، التى تحسن من مستوى معيشة المواطن وتوفر له سبل الحياة الكريمة.

وأشار "سعدة" إلى أن أنشطة التوعية، سبقها تدريب الرائدات الاجتماعيات على رسائل برنامج وعى للتنمية المجتمعية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى قرى ومراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو عبر الاتصال المباشر فى القرى والمناطق المطورة الجديدة إضافة إلى أن المشروع يدعم الوزارة فى تنفيذ البحوث الاجتماعية، حول قضايا برنامج وعى بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، لقياس أثر الخدمات والحملات الإعلامية على اتجاهات وأفكار الأسر الأولى بالرعاية حول هذه القضايا، وبما ييسر عمليات المتابعة والتقييم

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدى حلمى، مستشار برنامج وعى بوزارة التضامن الاجتماعى: أن اختيار الجمعيات الشريكة فى برنامج وعى، جاء بناء على تميز كل جمعية فى المجال الذى تعمل فيه، فجمعية مصر الخير لها باع كبير فى مساندة مدارس التعليم المجتمعى، والتنسيق مع جمعيات أخرى لها نفس الاهتمام، وجمعية صناع الحياة لتميزها فى العمل مع الشباب والمتطوعين، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، لما لها من خبرة طويلة فى تقديم الخدمات الصحية والإغاثية داخل وخارج مصر والوصول إلى الأسر التى تعيش فى ظروف صعبة.

ومن جانبها أشادت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بالدور الذى تقوم به الرائدات الاجتماعيات فى نشر التوعية بقضايا وبرامج وخدمات الوزارة.

واستعرضت د. علا عمران، من جمعية الهلال الأحمر المصرى، مشاركة الجمعية فى حملة الوزارة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" ووصول الجمعية إلى 70 ألف شخص، من خلال اللقاءات الجماهيرية التى تعقدها الجمعية بالتزامن مع القوافل الطبية والإغاثية التى تم تنظيمها خلال فترة الحملة.

وقالت جاكلين ممدوح، مدير إدارة شئون المرأة بوزارة التضامن، إن الرائدات الاجتماعيات سيشاركن قريبا فى حملات جديدة تتبناها الوزارة، بالتنسيق مع المديريات والجمعيات والمشروع.

هذا وقد أطلع الوفد على ركن وعى بجمعية النوابغ للتنمية، والذى ينتشر فى أغلب المحافظات، وأبدوا إعجابهم بما يحتويه الركن من موارد إعلامية، مقروءة ومسموعة ومرئية، حول قضايا التعليم والعمل والنظافة والممارسات الصحية، ومواجهة زواج الأطفال وختان البنات، وقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يحتوى الركن على مطويات وفيديوهات للتوعية الخدمات التى توفرها الوزارة فى مجال التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر والفئات الأولى بالرعاية.