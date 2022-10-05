قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر سبتمبر

جدة - نرمين السيد - نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة بنى سويف بكافة أجهزتها التنفيذية، وتضمن التدريب عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة.





كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، كذلك المرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملى للتدريب على نجدة هدف حيوى بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

وفى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعتى كفر الشيخ وبنى سويف، تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن الهوية المصرية والحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعى وتأثير الصراعات الحالية على الإقتصاد العالمى والمحلى كذلك أخطار الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تقديم الطلبة عدداً من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة التى تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وخلال الندوات نقل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة المخاطر والتحديات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب، واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتبادل الدروع.

وفى إطار متابعة إنتظام دورات التربية العسكرية قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالمرور على دورة التربية العسكرية بجامعة الأزهر بالقاهرة ، وأكد على التعاون التام بين قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجامعة الأزهر، وكافة الجامعات المصرية بهدف توعية الطلاب بالتحديات والمخاطر التى تواجها الدولة ومعرفة حجم الإنجازات التنموية فى شتى المجالات.

وحرصا من القوات المسلحة على توعية النشىء الصغير قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى بالتعاون

مع إدارة الشئون المعنوية بإعداد 2 فيلم كارتون عن الأنفاق والأسمرات وإذاعتها بمختلف وسائل الإعلام ضمن سلسلة حلقات بكرة أحلى.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بهدف التوعية بالطفرة التى تشهدها الدولة المصرية فى مجال التنمية الشاملة.