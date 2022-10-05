جدة - نرمين السيد - تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد وتقديراً للتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ، نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابى العمليات ومرافقتهم للمدارس فى بداية العام الدراسى الجديد وفاءً لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء، لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر فى سجلات التاريخ .





من جانبهم عبر أبناء الشهداء ومصابى العمليات عن سعادتهم بتلك الزيارات، مؤكدين فى بداية العام الدراسى الجديد أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لاستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل. يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم زيارات لمرافقة أبناء الشهداء والمصابين للمدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.