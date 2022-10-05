عاجل- بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن أجندة المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده قريبا.



جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده قريبا. وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتيسير كافة المعوقات أمام المستثمرين ونتوقع حضور نحو 500 مشارك في فعالياته.

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