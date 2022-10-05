سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

جدة - نرمين السيد - وأعرب سلطان عمان - وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء- عن أصدق التهانئ وأطيب تمنياته للرئيس السيسى بوافر الصحة والسعادة، وللشعب المصرى بمزيد من التطور والنماء.

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