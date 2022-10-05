السيد القصير: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 مليون و19 ألف و411 طن حتى الآن بزيادة قدرها 258 ألف و824 طن عن نفس الفترة من العام الماضى حيث كانت 4 مليون و760 ألف و587.





وذلك وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 4 أكتوبر 2022.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، والرمان.

وذكر التقرير أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و632 ألفا 936 طنا، بالإضافة إلى تصدير 855 ألفا و920 طنا البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 343 ألفا و22 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 150 ألف و317 طنا، فى حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 134 ألف و297 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 84 ألفا و192 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالى 55 ألفا و730 طنا، يليه فى المركز الثامن المانجو بإجمالى 42 ألفا و38 طنا، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 35 ألفا و343 طنا.

بينما حصل الثوم على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغت 26 ألفا و451 طنا، وحصلت الفراولة على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثانى عشر فى الصادرات المصرية، بإجمالى كمية بلغت 9075 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالى كمية بلغت 7905 طنا.