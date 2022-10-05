جدة - نرمين السيد - قالت فاطمة عبدالرحيم، شقيقة "رضا" سيدة مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، العائدة الى أحضان أسرتها بعد رحلة غياب استمرت 45 سنة، على أثر توهانها على مزلقان القطار وعمرها لا يتجاوز 5 سنوات ونصف، إن الأسرة استطاعت التواصل مع ابنتها التائهة، بعد قيام أحد الأشخاص بنشر فيديو لها مواقع التواصل الاجتماعى، والذى عرضت فيه بعض من مواصفات أسرتها، التى لا تزال تستذكرها حتى الآن.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، أنهم بالفعل تقابلوا مع شقيقتهم صباح اليوم بالأحضان والزغاريط، مشيرة الى تأثر والدتها الشديد بعد رؤيتها. وأكدت على تأكدهم من أنها شقيقتهم منذ اللحظة الأولى لرؤيتها، نظرا لوجود شبه كبير بينها وبين أشقائها، وهو الأمر الذي ورثه أبنائها الأربعة وابنتها، بجانب وجود حرق في جسدها نتيجة سقوط إناء مغلي عليها في صغرها. وعن حياة رضا خلال السنوات الماضية، قالت فاطمة شقيقتها، أن فاعل الخير قام بتربيتها في محافظة الأقصر، وزوجها "وهناها وعاملها زي بنته وأكتر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شقيقة رضا العائدة بعد 45 عاما.. فاعل خير من الأقصر رباها مع بناته و«هناها» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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