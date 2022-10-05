عاجل- مدبولى: دعوة 21 جهة محلية ودولية للمؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادى سيتضمن عوض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، بالإضافة إلى تطوير قطاع الأداء المالى غير المصرفى.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل وأجندة المؤتمر الاقتصادى. وكشف موعد انطلاق المؤتمر قائلا إنه سيكون من الفترة ما بين 23 و25 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أنه سيتضمن دعوة 21 جهة محلية ودولية تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم. وأوضح أن اليوم الأول للمؤتمر سيناقش الاقتصاد الكلى واليوم الثانى دور مشاركة القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومى، مشيرا إلى المؤتمر الاقتصادى يأتى تأكيدا على حرص الدولة على شرح تحديات التى يواجها الاقتصاد المصرى وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.

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