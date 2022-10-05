وظائف وزارة التنمية المحلية.. هذه هي شروط والأوراق اللازمة ورابط التقديم

وظائف وزارة التنمية المحلية:

وحدد الإعلان رقم (1) لسنة ،2022 نوع الوظيفة التي تقدمها الوزارة وهي رؤساء المدن والمراكز والأحياء. شروط التقديم في هذه الوظائف: 1- القدرات العلمية. 2- التاريخ الوظيفى. 3- مقترحات التطوير. 4- السمات الشخصية. 5- مهارات القيادة واتخاذ القرار. 6- القدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية. 7- إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي. 8- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف. 9- الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة المستندات اللازمة للتقديم في الوظائف : 1- تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها. 2- صور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير. 3- صورة بطاقة الرقم القومي. 4- شهادة الميلاد المميكنة. 5- عدد 1 صور شخصية 6*4. موعد التقديم لهذه الوظائف : من تاريخ 5/10/2022 حتى 6/11/2022 للاستعلام :01060150604. رابط التقديم في وظائف التنمية المحلية : يمكن للراغبين التقديم في هذه الوظائف عن طريق الضغط هنا

رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من الباحثين عن فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية في معرفة التفاصيل الكاملة عن وظائف وزارة التنمية المحلية، التي أعلنت عنها اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022.وأعلنت وزارة التنمية المحلية على موقعها الرسمي عن حاجتها إلي 77 وظيفة قيادية جديدة في الكثير من محافظات جمهورية مصر العربية لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية إلي الأمام.