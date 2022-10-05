مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادى.. بعد قليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 04:27 مساءً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء مؤتمر صحفي لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادي الذى كلف به رئيس الجمهورية.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.