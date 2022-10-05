حقيقة إلغاء الدعم التمويني في شهر أكتوبر.. مجلس الوزراء حسم الجدل برد قاطع

مجلس الوزراء يوضح حقيقة إلغاء الدعم التمويني في شهر أكتوبر

وتواصل المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء مع وزارة التموين، وهي التي نفت كل ما انتشر حول اعتزام الحكومة لغاء الدعم التمويني والسلع الأساسية في شهر أكتوبر الحالي، وأنه لم يتم حتى الوقت الحالي إصدار أي قرارات بخصوص هذا الشأن.

وشددت التموين على ضرورة تقديم الدعم التمويني، وأيضاً انتظام صرفة لكل أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي بدون حدوث أي تغيير، وهذا يكون بما يعادل القيمة المخصصة لهم من دعم، ويصل قيمتها لـ 50 جنيهاً شهرياً لجميع الأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية، وتوفير الزيادة المقررة من الحكومة لجميع الأسر الأكثر احتياجاً.

رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة إلغاء الدعم التمويني في شهر أكتوبر الجاري، وهي التي تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما شغل بال جميع المواطنين مؤخراً.