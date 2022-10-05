القوى العاملة تعلن بدء التدريب على مهن مطلوبة لسوق العمل فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة، فى محافظة الإسكندرية، بدء التدريب المهنى على مجموعة من المهن، التى يحتاجها سوق العمل بمراكز التدريب المهنى بالهانوفيل والحضرة ومحرم بك، بالإضافة إلى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظة، فى إطار جهود وزارة القوى العاملة، وسعيها لتطوير مهارات الشباب واستثمار قدراتهم.





أعلن مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بدء التدريب على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالهانوفيل لـ18 متدربة، وصيانة الأجهزة المنزلية لـ15 متدربا بمركز تدريب الحضرة، و20 فتاة على التفصيل والحياكة، و16 متدربا على صيانة الحاسب الآلى بمركز تدريب مهنى محرم بك، و20 متدربة على التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة المتنقلة، وعقد الاختبار النهائى لـ14 متدربا على كهرباء التركيبات بالوحدة عقب انتهاء تدريبهم. وقال الغمراوى، إن الدورة التدريبية تستغرق شهرين كاملين لكل ورشة، وفى نهاية الدورة تجرى اختبارات نظرية وعملية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتوزيع جوائز على اوائل الخريجين، كما يحصل المتدرب على شهادة اجتياز الدورة التدريبية بعد انتهاء التدريب، التى تساعدهم فى الحصول على فرصة عمل داخل سوق العمل.

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