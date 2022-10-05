لقاءات السفير المصري المقيم لدى بلغاريا وغير المقيم لدى شمال مقدونيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - خلال زيارته الدورية إلى عاصمة جمهورية شمال مقدونيا سكوبيا، التقى السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا وغير المقيم لدى شمال مقدونيا، بكل من رئيس جمهورية شمال مقدونيا الدكتور Stevo Pendarovski، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية Fatmir Bytyqi، ووزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا Bujar Osmani، فضلاً عن عدد من كبار المسئولين بوزارة الخارجية المقدونية.

نقل السفير المصري تحيات وتقدير القيادة السياسية، وعبر عن التهنئة لبدء سكوبيا بشكل رسمي مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وتطلع مصر لمشاركة مقدونية رفيعة المستوى في الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

هذا، وأكد المسؤولون بسكوبيا خلال اللقاءات على حرص بلادهم على استمرار علاقاتها المتميزة مع مصر، ورغبتها في تعزيزها وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات وزيادة التعاون الصناعي. كما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون المتبادل في المحافل الدولية.