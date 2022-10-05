رئيس الوزراء: نصر أكتوبر سيظل نقطة مُضيئة في التاريخ الحديث تجسد صلابة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله والدولة تسعى للتخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، عن سعادته بأن يشهد هذا الأسبوع مناسبتين غاليتين، الأولى احتفال الوطن بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والثانية حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، موجهاً التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وقادة ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل نقطة مُضيئة في مسيرة التاريخ المصري الحديث، وتجسد صلابة رجال القوات المسلحة المصرية وتضحياتهم، حيث يقدمون أرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن، ويتصدون بكل إقدام لأي خطر يُحدق بأبنائه، معرباً عن خالص تمنياته بدوام الرفعة والتقدم لجيش مصر العظيم.

كما تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على أبناء مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد رئيس الوزراء بالكلمات الملهمة التي تم إلقاؤها خلال احتفالية اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي عبرت كلها عن أن السيرة النبوية رسخت قيم العدل والسلام والمساواة بين الإنسانية جمعاء، كما عززت أهمية مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب وكفاح مستمر، وهو ما تجسده مسيرة البناء التي تنتهجها مصر.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق، الذي تزامن الاحتفال به باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، حيث أكد خلال الاجتماع أن القضاء ركيزة أساسية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار، وأن الدولة حريصة على استقلاله كمنهج ثابت، وتسعى الى تحديث وتعزيز قدراته.

وأشاد رئيس الوزراء أيضاً بمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، تقديراً لدور سيادته في رعاية ذوي الهمم وتقديم الدعم لهم، وتجسيد لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارة الوفد الاقتصادي من دولة الكويت، الذي ضم عدداً من رموز مجتمع الأعمال بالكويت، وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، لافتاً إلى ما شهدته الزيارة من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا عقد منتدى الأعمال المصري الكويتي، مؤكداً تطلعه لأن تكون هذه الزيارة فرصة لزيادة التعاون بين البلدين، وزيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة، في إطار من التركيز على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البلدين الشقيقين.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الاسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، والدولة تسعى دوماً لتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وكذا التخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين، لافتأً إلى أن الدولة تنفذ حالياً بتوجيهات من الرئيس حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاستعدادات التي تتم على قدم وساق، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مؤكداً على ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم، لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التي تعكس قدرة مصر وتأثيرها.