مشاركة مصرية فى المعرض الدولى للنفط والغاز والطاقة والطاقة المتجددة فى البصرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للشركات المصرية فى الخارج، قامت قنصلية جمهورية مصر العربية فى البصرة بدعم وتذليل كافة العقبات لتأكيد المشاركة الفعالة للشركات المصرية وعلى رأسها شركة بتروجيت فى المعرض الدولى للنفط والغاز والطاقة والطاقة المتجددة فى البصرة خلال الفترة من ٤-٧ أكتوبر ٢٠٢٢.

وقد قام السيد الدكتور/ أحمد بهاء الدين، قنصل جمهورية مصر العربية فى البصرة، بالمشاركة فى إفتتاح المعرض حيثُ أكد على أهمية المشاركة المصرية لما لذلك من مساهمة فى فتح آفاق للعمل أمام الشركات المصرية والحصول على تعاقدات جديدة فى مجال النفط والغاز فى العراق، وخاصة البصرة.