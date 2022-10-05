مدبولى: نصر أكتوبر سيظل نقطة مضيئة.. وموجة الغلاء الحالية تمس العالم كله

جدة - نرمين السيد - أبدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسته، سعادته بأن يشهد هذا الأسبوع، مناسبتين غاليتين، الأولى احتفال الوطن بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والثانية حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.





وتقدم رئيس الوزراء، بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، موجها التحية والتقدير للفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، وقادة ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وقال رئيس الوزراء، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل نقطة مضيئة فى مسيرة التاريخ المصرى الحديث، حيث تجسد صلابة رجال القوات المسلحة المصرية وتضحياتهم، حيث يقدمون أرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن، ويتصدون بكل إقدام لأى خطر يحدق بأبنائه، معربا عن خالص تمنياته بدوام الرفعة والتقدم لجيش مصر العظيم.

كما تقدم رئيس الوزراء، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الغالية على أبناء مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد رئيس الوزراء، بالكلمات الملهمة التى ألقيت خلال احتفالية اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التى عبرت كلها عن أن السيرة النبوية رسخت قيم العدل والسلام والمساواة بين الإنسانية جمعاء، كما عززت أهمية مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب وكفاح مستمر، وهو ما تجسده مسيرة البناء التى تنتهجها مصر.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضا الاحتفال بيوم القضاء المصرى العريق، الذى تزامن الاحتفال به باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وأكد خلال الاجتماع أن القضاء ركيزة أساسية فى تحقيق العدالة والسلام الاجتماعى والأمن والاستقرار، وأن الدولة حريصة على استقلاله كمنهج ثابت، وتسعى الى تحديث وتعزيز قدراته.

وأشاد رئيس الوزراء أيضا، بمنح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، تقديرا لدورها فى رعاية ذوى الهمم وتقديم الدعم لهم، وتجسيد لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم.

وتطرق مدبولى، إلى زيارة الوفد الاقتصادى من دولة الكويت، الذى ضم عددا من رموز مجتمع الأعمال بالكويت، وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، لافتا إلى ما شهدته الزيارة من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذا عقد منتدى الأعمال المصرى الكويتى، مؤكدا تطلعه لأن تكون هذه الزيارة فرصة لزيادة التعاون بين البلدين، وزيادة الاستثمارات فى المشروعات المختلفة، فى إطار من التركيز على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البلدين الشقيقين.

من ناحية أخرى، نوه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة فى الأسواق، مع ضرورة ضبط الاسواق، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرا إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعانى منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، والدولة تسعى دوما لتوافر السلع المختلفة فى الأسواق، وكذا التخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين، لافتأ إلى أن الدولة تنفذ حاليا بتوجيهات من الرئيس حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين.

كما تطرق مدبولى، إلى الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، منوها بضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم، لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التى تعكس قدرة مصر وتأثيرها.