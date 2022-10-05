أمطار وانخفاض حرارة.. تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لهطول الأمطار خلال 72 ساعة مقبلة، واستمرار انخفاض الحرارة على الأنحاء كافة، ونشاط للرياح يؤدى لاضطراب الملاحة على البحر المتوسط.





الهيئة أوضحت أنه من المتوقع غدا، الخميس، بحسب خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها، وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ويوم الجمعة تمتد فرص الأمطار للسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتكون خفيفة أيضا، والسبت تستمر فرص الأمطار وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبحسب الهيئة، يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة، وجود نشاط للرياح ليلا، على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وعن درجات الحرارة، اليوم الأربعاء فجاءت كالتالى:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.