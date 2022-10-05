”القوى العاملة”:مبادرة ”المناخ مسؤوليتي” تنطلق في الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - أطلقت مديرية القوى العاملة بالأقصر مبادرة " المناخ مسئوليتى "، لتحقيق الأهداف الخاصة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة ، وذلك بمتحف التحنيط بكورنيش النيل بالأقصر ، بحضور 15 من ممثلى شركات من القطاعات المختلفة ، تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP – 27 بمدينة شرم الشيخ

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً بذلك من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر ،مؤكدا أن المبادرة بدأت فعالياتها لأول مرة فى المحافظة ، للحد من التأثيرات الضارة الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثير ذلك على الحياة ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة مما ينعكس على وعى العمال بأهداف التنمية المستدامة .

واكد السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ، ضرورة ازالة المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بالتوعية والإرشاد دون اللجوء لعمل المحاضر للمنشاة للحفاظ على العمال والمنشأة ومن ثم الاقتصاد المصرى ، وخلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب ، والمشاركة فى السعى نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأضاف مدير المديرية ، ان المناخ مسئولية كل فرد ، ودعا الجميع إلى الاهتمام اكثر باستخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية و الاتجاه نحو سلوكيات الحد من استهلاك الطاقة مما ينعكس على البيئة المحيطة ويحد من تغيرات المناخ

من جانبه أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، أن التغيرات المناخية قد تكون فرصة لإعادة الاتجاه نحو الاهتمام بالاقتصاد الاخضر، مما يعد فرصة مواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

حضر المبادرة سيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر، والذي أوضح فى كلمته ضرورة احلال السيارات الحالية بسيارات تعمل بالطاقة الشمسية و ترشيد استخدام المياه وغيرها من السلوكيات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة .

كما حاضر بالمبادرة المهندس مدحت وهيب من العاملين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، حول الحفاظ على المنشآت بإعداد خطة الطوارئ لإخلاء المكان من العمال والحفاظ على المنشآت والحد من حدوث الحرائق الملوثة للبيئة ، وتؤثر فى المناخ ، مركزاً على ان يتم التدريب تحت إشراف مفتشى السلامة على أعمال التدريب .