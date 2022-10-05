تطوير 34 قرية.. «حياة كريمة» تواصل العمل فى الأقصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" جهود مبادرة حياة كريمة فى الأقصر. وعملت المبادرة على تطوير 34 قرية بنطاق مركزى إسنا وأرمنت، وتحديث 37 مركز شباب وإنشاء 4 مراكز جديدة، والعمل فى مبنى محطة رفع الصرف الصحى بقرية العضايمة. وبلغت نسبة تغطية المحافظة فى قطاع المياه 99.9%، ويجرى العمل على تنفيذ أكثر من 19 مشروعًا متنوعًا للمياه.

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