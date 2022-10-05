«كابوس».. شهادة رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير عن حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - جولدا مائير هى اول امرأة ترأس الحكومة الإسرائيلية وذلك بعد ان عملت فى مختلف المهن بين اتحاد التجارة ومكتب الخدمة المدنية قبل أن يتم انتخابها فى الكنيست الإسرائيلى فى عام 1949م، وبعدها عملت وزيرة للعمل فى الفترة 1949 إلى 1956م ووزيرة للخارجية فى الفترة 1956 إلى 1966 فى أكثر من تشكيل حكومى، حتى خلفت رئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى أشكول بعد وفاته فى فبراير 1969.



كانت مائير خارج إسرائيل قبيل اشتعال الحرب بأيام، وعادت من رحلتها يوم الخميس 4 أكتوبر 1973.

وفور عودتها، عقدت اجتماعا مع المطبخ السياسى وسمى بذلك لإنها كانت تعقد الاجتماعات مع القيادات فى مطبخ منزلها، وكان هذا الاجتماع يضم مجموعة العناصر البارزة فى الوزارة والجيش لبحث الموقف.



وخلال الاجتماع يتم استعراض المعلومات التى كانت وصلتها فى شهر مايو أى قبل الحرب بخمسة أشهر حول تعزيزات القوات المصرية والسورية على الحدود، كما استعرضت نتائج المعركة الجوية التى جرت بين سوريا وإسرائيل فى سبتمبر، الشهر السابق للحرب، ثم استعرضت، أخيرا، تقارب المخابرات الإسرائيلية التى تؤكد عدم قدرة القوات المحتشدة على القيام بأى هجوم.



قالت مائير فى اعترافاتها انه خلال الاجتماع كان الرأى الذى التقى حوله الجميع أن الموقف العسكرى يتلخص فى أن إسرائيل لا تواجه خطر هجوم سواء مصرى او سور ى والقوات المصرية المحتشدة فى الجنوب، فلا يتعدى دورها القيام بالمناورات المعتادة ولم يجد أحد من المجتمعين ضرورة لاستدعاء احتياطى، ولم يفكر أحد فى أن الحرب وشيكة الوقوع.

كان من واجبى أن استمع إلى إنذار قلبى واستدعاء الاحتياطى وأمر بالتعبئة، هكذا قالت مائير قبل ساعات من الحرب وتحديدا فى يوم 5 أكتوبر، عندما عقدت مائير اجتماعا آخر لمطبخها السياسى لإعادة بحث الموقف، وخلال الاجتماع اقترح إسرائيل جاليلى تفويض مائير ووزير الدفاع سلطة استدعاء احتياطى، وإعلان التعبئة العامة، إذا تطلب الأمر ذلك ولكنها تؤكد أنه لم يكن منطقيا أن تأمر بالتعبئة مع وجود تقارير المخابرات الإسرائيلية، وتقارير القادة العسكريين، التى لا تبررها.



وفى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 6 أكتوبر، تلقت مائير-كما تقول فى اعترافاتها- معلومات بأن المصريين والسوريين سيشنون هجوما مشتركا فى وقت متأخر بعد ظهر اليوم، وعقدت مائير اجتماعا ثالثا لمطبخها السياسى والذى جرى من خلاله من جديد استعراض الموقف، ولكن كما تقول مائير كان هذا اليوم الوحيد الذى خذلتنا فيه قدرتنا الأسطورية على التعبئة بسرعة.

وعند الظهر عقدت مائير اجتماعا للحكومة الإسرائيلية للبحث فى تعبئة قوات الاحتياطى، ولكن قبل أن ينتهى الاجتماع، فتح باب قاعة الاجتماعات واندفع سكرتير مائير العسكرى نحوها ليبلغها بأن الهجوم قد بدأ، وبدأت صوت صافرات الإنذار فى تل أبيب وبدأت الحرب.



وتقول مائير فى اعترافاتها أن الأمر لم يقتصر على أننا لم نتلق إنذارات فى الوقت المناسب بل إننا كنا نحارب فى جهتين فى وقت واحد ونقاتل اعداء كانوا يعدون أنفسهم للهجوم علينا منذ سنين، الأمر فعلا كان كابوسا كبيرا.

وتستطرد فى اعترافاتها: "كان التفوق علينا ساحقا من الناحية العددية سواء من الأسلحة أو الدبابات أو الطائرات أو الرجال، كنا نقاسى من انهيار نفسى عميق، لم تكن الصدمة فى الطريقة التى بدأت بها الحرب فقط، ولكنها كانت فى حقيقة أن معظم تقديراتنا الأساسية ثبت خطؤها، فقد كان الاحتمال فى أكتوبر ضئيلا".