الحكومة تنفى إلغاء الدعم التموينى لعدد من السلع الأساسية خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى لعدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجارى.





وقال المركز -فى بيان اليوم الأربعاء- إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجارى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار الدعم التموينى، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعى دون أى تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، كما جرى منذ شهر سبتمبر 2022، صرف الدعم الاستثنائى المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة 6 أشهر، الذى يجرى صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية، وتتراوح قيمته من 100 و200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، مع توافر السلع الغذائية وغير الغذائية كافة بالمنافذ التموينية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وأشارت إلى أنه يجرى شن حملات تفتيش دورية على الأسواق كافة، لمنع أى تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).