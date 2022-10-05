رئيس هيئة الاستثمار لمسؤولى البرتغال: لدينا العديد من الفرص الواعدة فى مصر

جدة - نرمين السيد - واستهل المستشار محمد عبد الوهاب، مباحثاته بلقاء فرانسيسكو جونكالو أندريه، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالى، بحضور السفير وائل النجار، سفير مصر لدى لشبونة.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تطوير العلاقات الاستثمارية لتواكب التقارب السياسى بين البلدين، خاصة مع التغيرات المتتابعة التى يمر بها الاقتصاد العالمى والتى تطرح مزيدا من الفرص نحو التكامل؛ من أجل زيادة القدرات الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها مصر والبرتغال.

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية، التى تلائم توجهات الشركات البرتغالية، التى التقى ممثليها خلال منتدى الاستثمار المصرى البرتغالى المنعقد فى لشبونة، ولا سيما مع تمتع السوق المصرية بسهولة الوصول إلى أسواق العديد من دول العالم والتى يتجاوز حجمها مليار مستهلك، كما سيستفيد مجتمع الأعمال المصرى من نقل التكنولوجيا والمعرفة البرتغالية.

وفى هذا الإطار، أوضح "عبد الوهاب"، أنه جرى الاتفاق على دعوة الشركات البرتغالية لزيارة مصر وإقامة دورة من منتدى الاستثمار المصرى البرتغالى بالقاهرة، لمنح فرصة لرجال الأعمال البرتغاليين لاستكشاف السوق المصرية على أرض الواقع، ومتابعة آخر تطورات بيئة الأعمال فى مصر، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين البرتغاليين للمشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدينة الروبيكى.

من ناحيته، أبدى سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالى، دعمه الكامل لعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصرى، وخاصة أن مصر تمثل بوابة للسوق الأفريقية، وتمتلك علاقات قوية وخبرات كبيرة فى التعامل مع إفريقيا، مشيرا إلى تشجيع الشركات البرتغالية على المساهمة فى مشاركة خبراتها فى العديد من المجالات وخاصة البناء والتشييد، والبنية التحتية، مع نظيرتها المصرية.

كما التقى رئيس هيئة الاستثمار، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بياتريش فريتاش، الرئيس التنفيذى لبنك التنمية البرتغالى التابع للحكومة، بحضور السفير وائل النجار، سفير مصر بالبرتغال؛ وذلك لمناقشة آفاق التعاون المتاحة بين هيئة الاستثمار والبنك البرتغالى.

وأوضح "عبد الوهاب" أنه جرت مناقشة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك البرتغالى لتوفير التمويل للشركات البرتغالية؛ سواء التى لديها استثمارات فى مصر وترغب فى توسيع أنشطتها، أو الاستثمارات البرتغالية الجديدة.

ولفت إلى أنه جرى اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار والبنك لإدراج مصر ضمن الدول التى يقوم البنك بتغطيتها؛ حتى يتسنى للشركات البرتغالية التمتع بالتمويل والخدمات المختلفة للبنك عند الاستثمار فى مصر.

وخلال اللقاء، شدد "عبد الوهاب" على حرص هيئة الاستثمار على توفير مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى، من خلال تهيئة الإطار التشريعى الداعم لتيسير للمنظومة الاستثمارية، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتيسير البيئة الإجرائية للاستثمار.

ولفت إلى أنه جرى تبسيط عملية تأسيس الشركات حاليا خلال يوم عمل واحد، بالإضافة إلى البت فى الطلبات الخاصة بمنح الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لبدء النشاط خلال 20 يوم عمل.

من ناحيتها، أشارت بياتريش، إلى أن آليات عمل بنك التنمية البرتغالى تقوم على ضخ استثمارات مباشرة فى عدد من الشركات البرتغالية، كما يوفر البنك التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير ضمانات مخاطر الاستثمار وائتمان التصدير فى بعض الدول.

وشملت مباحثات عبد الوهاب، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة البرتغالية، لقاء مع كل من ميجيل جينشتال، وجواو لوبيز، ممثلى اتحاد الأعمال البرتغالى، بحضور السفير وائل النجار.

وأوضح أن اللقاء شهد الاتفاق على تنظيم لقاءات افتراضية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكبرى الشركات البرتغالية المهتمة بالاستثمار فى مصر، لاسيما فى مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات المغذية لصناعة السيارات،؛ بهدف استعراض مناخ الاستثمار والميزات التنافسية التى تقدمها مصر فى هذا الصدد، وكذا توجيه الدعوة للاتحاد لزيارة مصر على رأس وفد استثمارى؛ للتعرف عن قرب على بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، حيث أكد ممثلو الاتحاد تطلعهم لإتمام هذه الزيارة.

من ناحيته، نوه السفير وائل النجار، بأهمية الاستفادة من الزخم المتولد عن عقد النسخة الأولى من منتدى "الشراكة من أجل الاستثمار"، الذى عقد فى لشبونة على مدار يومى 3 و4 أكتوبر الجارى فى بناء آلية مستدامة لعقد لقاءات بين رجال أعمال البلدين، بما يضمن إقامة علاقات تعاون على أسس تشاركية فعالة.

وفى هذا الصدد، استعرض السفير المصرى، نتائج المنتدى، الذى يعقد للمرة الأولى بين الجانبين، لافتا إلى أنها كانت نتائج إيجابية للغاية؛ حيث شهد المنتدى عقد لقاءات مكثفة بين الشركات من الجانبين.

وركز فى الوقت نفسه، على أهمية أن يمثل هذا المنتدى الخطوة الأولى نحو تحقيق علاقات اقتصادية استراتيجية متكافئة وفقا لآلية مستدامة.