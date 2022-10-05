عاجل – إصابة أكثر من 8 أشخاص في حادث مروع بـ”مصر الجديدة”

رياض - احمد صلاح - أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء، بين سيارة نقل وميكروباص وملاكي بمنزل كوبري الحجاز في منطقة الألف مسكن بمصر الجديدة، في نطاق القاهرة الجديدةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”القاهرة الجديدة” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من مكان الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.