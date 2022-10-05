وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للمعلمين في ”يوم المعلم العالمي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، رسالة إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وقال الوزير في رسالته:

أبنائي وزملائي المعلمين والمعلمات لا يسعني في يوم عيد المعلم العالمي الذي يحل ذكراه اليوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعًا.. وأتقدم بالشكر لكل معلم يُصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب، ويترك أثرًا طيبًا في طلابه، ويساهم فى صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، فالمعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال، لرفِعه الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

هذا وأعلن أيضًا أنني افتخر بكوني أنتمي لأصحاب هذه الرسالة التي قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضًا يسرني أن أعلن افتخاري بالمعلم المصري، الذي لا يدخر جهدًا في إتمام رسالته.

ولأن مهنة التدريس من اسمي المهن في العالم أجمع فإني أتوجه بالشكر أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يبخل بأي شئ للارتقاء بالمعلمين كونهم من أعمدة التنمية وبناء العقول، كما وجه سيادته بالعمل على بناء الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لانطلاق الجمهورية الجديدة.

وإن شاء الله نحتفل سويًا في النصف الثاني من الشهر الحالي بمشروع "أنا المعلم وسند المعلم" ونكرم المتميزين من المعلمين.

كما أكلف المديريات بوضع أسماء المعلمين والطلاب الذين وافتهم المنية في بداية العام الدراسي علي قاعات الفصول والمدارس وخالص التعازي لأسرهم جميعًا.