محافظ القاهرة يهنئ فخامة السيد الرئيس بمناسبة المولد النبوي الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - بعث السيد اللواء / خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة اشراقة المولد النبوي الشريف ...هذا نصها :

" يطيب لي ان ابعث الى سيادتكم بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن ابناء محافظة القاهرة بأصدق التهاني واسمى ايات الاحترام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وشعب مصر وعلى شعوب امتنا العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يحقق على ايديكم كل ما يصبو اليه شعبنا من امن وسلام واستقرار وان تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء "