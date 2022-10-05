وزير التنمية المحلية يهنئ الإمام الأكبر شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى فضيلة لامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور ” أحمد الطيب ” بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف .

حيث اعرب " اللواء هشام آمنه " عن خالص التهاني بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ، وإحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف ، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة العطرة عليه وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

و أضاف وزير التنمية المحلية: "سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب بخير وسلام " .