القوى العاملة : تسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة ببنى سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة ببني سويف ، بشأن بتسليم 15 عقد عمل بشركة سونج جي (سامسونج) وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتفعيل مبادرة " مصر بكم أجمل " التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات .

وأكد محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف فى تقريره ، انه تم تسليم العقود بمقر الشركة الموجود بالمحافظة ، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة دائما ما تولى اهتمام خاص بملف "قادرون باختلاف" بتوفير فرص عمل لائقة لهم فى شركات ومصانع القطاع الخاص ، مع عمل متابعة دورية لهم داخل المنشآت من خلال أجهزة التفتيش التابعة لها .

وأضاف مدير المديرية ، ان المديرية تقوم بعقد ندوات توعية باستمرار بخصوص تلك الفئة ، وان القانون رقم 10 لسنة 2018 قد عظم من دورها واعطى لها الحق فى الحصول على فرص عمل وإدماجهم داخل المجتمع ، وإلزام منشآت القطاع الخاص باستيفاء نسبة 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة بما يخص كل منشأة بذاتها .