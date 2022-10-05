وزير التنمية المحلية يهنئ ووزير الدفاع بذكرى المولد النبوي الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى السيد الفريق أول / محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي ، بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ، وإحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف ، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة العطرة عليه وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، متمنيا التوفيق دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .